Андрей Кураев выступил с критикой решения Верховного суда о запрете секты "Свидетей Иеговы"
На минувшей неделе Верховный суд запретил деятельность управленческого центра «Свидетелей Иеговы» ("Свидетелей Иеговы" экстремистская организация деятельность на территории России запрещена. прим. nrnews.ru) на территории России. Однако даже в стане негативно настроенных к этой организации экспертов решение вызвало отнюдь не радостную реакцию. О том, в чем тут дело, Sobesednik.ru расспросил протодиакона о. Андрея Кураева. Интервью опубликовано на старнице Андрея Кураева в facebook.
— Вы же выступали против «Свидетелей», говорили, что это неполезная секта...
— Что секта — правда, и что вреднющая — тоже правда. Я никогда не отказывал себе в удовольствии поспорить с ними, поскольку мое любимое блюдо — мелкошинкованный сектант. Я выступал за то, чтобы госструктуры с этой сектой не сотрудничали. Чтобы в школах и медучреждениях разъясняли, в чем опасность этой секты. И от своих слов не отказываюсь.
Но обвинять их в экстремизме — это даже не смешно. Такое решение иначе, как идиотским, прозвоненным, не назовешь: обвинять пацифистов, радикальных непротивленцев-толстовцев в экстремизме!
Их руководство запрещало своим адептам встречаться и спорить со мной. Но никогда никаких угроз в свой адрес от них я не получал.
— А что надо было делать, чтобы хоть как-то привести в норму их активистов, которые настойчиво пристают к людям где только можно?
— Ну что же поделаешь? Когда вам на улице суют рекламу, скажем, мехового салона, то делают это не менее настойчиво.
Запрещать нерационально. И уж точно не с теми аргументами, которые были приведены (или, напротив, не приведены). Тем более что пока никаких внятных цитат предъявлено не было. Кстати, ряд из этих запрещенных книг есть и у меня дома, я ничего экстремистского там не заметил. Так что, и меня теперь надо арестовывать?
Да, у них есть резкие высказывания в адрес других религий. Это правда. Но тот же Верховный cуд еще несколько лет назад принял решение, что критика религий не является преступлением.
И у наших христианских авторов, в том числе священных, древних, авторитетных, есть крайне негативные высказывания. А слова Иисуса, сказанные про основателей других религий: «Все, кто не приходили прежде меня, суть воры и разбойники»? Это ведь и про Заратустру, и про Будду. Так что — запретим Евангелие? А фарисеев Он вообще раскрашенными гробами величал...
— А как быть с отказом от медпомощи? Особенно это ужасно, когда речь идет о детях...
— Да, это серьезно, об этом надо предупреждать людей: в этой секте с вами такое может быть.
Но юрист при этом вспомнит и о другом законе — он об основах здравоохранения. И там сказано, что у пациента есть «право на отказ от медицинского вмешательства» (ст. 19). Кроме того, и православный человек тоже может какие-то медицинские — или псевдомедицинские — процедуры счесть несовместимыми со своей верой или духовной пользой. Церковь даже признает за человеком право на пассивную эвтаназию, то есть отказ от лечения, при котором известно, что это приведет к скорой смерти.
А вот что касается запрета сектантами оказывать медпомощь своим детям... Эта проблема может быть решена, если появится закон, который защитит медучреждения и врачей от обвинений со стороны сект. То есть если врач считает, что для спасения жизни ребенка необходима та или иная процедура, он ее делает и человек выживает, то иски к врачу и медучреждению просто не принимаются.
— Насколько я знаю, есть и другие претензии к «Свидетелям»...
— Безусловно. Второе, предполагаю, обвинение было в том, что они отказываются от почитания государственной символики. Но, во-первых, это не есть нечто нарочито антироссийское. Иеговисты это и в Германии отказываются делать, и в США, где гораздо более развитый — а в чем-то даже истеричный — культ гимна, флага и герба, чем у нас. И свой отказ от почитания они не превращают в нарочитое поругание. Никакое сожжение флагов и сокрушение гербов у них не практикуется.
Третий пункт — это отказ от службы в Вооруженных силах. Но ведь наше законодательство это разрешает — по религиозным соображениям можно не идти в армию, а проходить альтернативную гражданскую службу.
Между прочим, во времена Второй мировой войны в Англии был принят закон, по которому юноши, которые отказывались идти по призыву, могли проходить альтернативную и тяжелую службу в угольных шахтах. Их называли Bevin Boys. То есть даже в военное время Британия нашла такую возможность, хотя стояла на грани выживания.
— Говорят, что «Свидетели Иеговы» финансируются из-за рубежа. По крайней мере, некоторое время назад такие заявления делал Всеволод Чаплин.
— Обычно их обвиняли в обратном — что они выкачивают деньги из России и переводят за границу. Обычная бизнес-схема. Материнская фирма вкладывает деньги в создание своей дочерней структуры в новом месте, чтобы потом качать оттуда постоянный доход.
Меня беспокоит другое. Верховный суд РФ этим решением серьезно скомпрометировал себя. Подорвана вера в то, что можно доверять судебной системе России, даже самого высокого уровня. В данном случае я выступаю не защитником «Свидетелей Иеговы», а защитником церкви — чтобы потом однажды заточенный против иеговистов топор не обрушился на нас с теми же самыми аргументами. И я защищаю здравый смысл и просто стабильность в нашем обществе. Говоря политическим языком, это решение ВС РФ дестабилизирует обстановку в стране, оно раскачивает лодку, представляет власть в злом и непредсказуемом облике и тем самым создает ненужные недоверие и опасливость в обществе.
"Свидетелей Иеговы" экстремистская организация деятельность на территории России запрещена. прим. nrnews.ru