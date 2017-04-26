Андрей Кураев выступил с критикой решения Верховного суда о запрете секты "Свидетей Иеговы"

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На минувшей неделе Верховный суд запретил деятельность управленческого центра «Свидетелей Иеговы» ("Свидетелей Иеговы" экстремистская организация деятельность на территории России запрещена. прим. nrnews.ru) на территории России. Однако даже в стане негативно настроенных к этой организации экспертов решение вызвало отнюдь не радостную реакцию. О том, в чем тут дело, Sobesednik.ru расспросил протодиакона о. Андрея Кураева. Интервью опубликовано на старнице Андрея Кураева в facebook .

— Вы же выступали против «Свидетелей», говорили, что это неполезная секта...

— Что секта — правда, и что вреднющая — тоже правда. Я никогда не отказывал себе в удовольствии поспорить с ними, поскольку мое любимое блюдо — мелкошинкованный сектант. Я выступал за то, чтобы госструктуры с этой сектой не сотрудничали. Чтобы в школах и медучреждениях разъясняли, в чем опасность этой секты. И от своих слов не отказываюсь.

Но обвинять их в экстремизме — это даже не смешно. Такое решение иначе, как идиотским, прозвоненным, не назовешь: обвинять пацифистов, радикальных непротивленцев-толстовцев в экстремизме!

Их руководство запрещало своим адептам встречаться и спорить со мной. Но никогда никаких угроз в свой адрес от них я не получал.

— А что надо было делать, чтобы хоть как-то привести в норму их активистов, которые настойчиво пристают к людям где только можно?

— Ну что же поделаешь? Когда вам на улице суют рекламу, скажем, мехового салона, то делают это не менее настойчиво.

Запрещать нерационально. И уж точно не с теми аргументами, которые были приведены (или, напротив, не приведены). Тем более что пока никаких внятных цитат предъявлено не было. Кстати, ряд из этих запрещенных книг есть и у меня дома, я ничего экстремистского там не заметил. Так что, и меня теперь надо арестовывать?

Да, у них есть резкие высказывания в адрес других религий. Это правда. Но тот же Верховный cуд еще несколько лет назад принял решение, что критика религий не является преступлением.

И у наших христианских авторов, в том числе священных, древних, авторитетных, есть крайне негативные высказывания. А слова Иисуса, сказанные про основателей других религий: «Все, кто не приходили прежде меня, суть воры и разбойники»? Это ведь и про Заратустру, и про Будду. Так что — запретим Евангелие? А фарисеев Он вообще раскрашенными гробами величал...

— А как быть с отказом от медпомощи? Особенно это ужасно, когда речь идет о детях...

— Да, это серьезно, об этом надо предупреждать людей: в этой секте с вами такое может быть.

Но юрист при этом вспомнит и о другом законе — он об основах здравоохранения. И там сказано, что у пациента есть «право на отказ от медицинского вмешательства» (ст. 19). Кроме того, и православный человек тоже может какие-то медицинские — или псевдомедицинские — процедуры счесть несовместимыми со своей верой или духовной пользой. Церковь даже признает за человеком право на пассивную эвтаназию, то есть отказ от лечения, при котором известно, что это приведет к скорой смерти.

А вот что касается запрета сектантами оказывать медпомощь своим детям... Эта проблема может быть решена, если появится закон, который защитит медучреждения и врачей от обвинений со стороны сект. То есть если врач считает, что для спасения жизни ребенка необходима та или иная процедура, он ее делает и человек выживает, то иски к врачу и медучреждению просто не принимаются.

— Насколько я знаю, есть и другие претензии к «Свидетелям»...

— Безусловно. Второе, предполагаю, обвинение было в том, что они отказываются от почитания государственной символики. Но, во-первых, это не есть нечто нарочито антироссийское. Иеговисты это и в Германии отказываются делать, и в США, где гораздо более развитый — а в чем-то даже истеричный — культ гимна, флага и герба, чем у нас. И свой отказ от почитания они не превращают в нарочитое поругание. Никакое сожжение флагов и сокрушение гербов у них не практикуется.

Третий пункт — это отказ от службы в Вооруженных силах. Но ведь наше законодательство это разрешает — по религиозным соображениям можно не идти в армию, а проходить альтернативную гражданскую службу.

Между прочим, во времена Второй мировой войны в Англии был принят закон, по которому юноши, которые отказывались идти по призыву, могли проходить альтернативную и тяжелую службу в угольных шахтах. Их называли Bevin Boys. То есть даже в военное время Британия нашла такую возможность, хотя стояла на грани выживания.

— Говорят, что «Свидетели Иеговы» финансируются из-за рубежа. По крайней мере, некоторое время назад такие заявления делал Всеволод Чаплин.

— Обычно их обвиняли в обратном — что они выкачивают деньги из России и переводят за границу. Обычная бизнес-схема. Материнская фирма вкладывает деньги в создание своей дочерней структуры в новом месте, чтобы потом качать оттуда постоянный доход.

Меня беспокоит другое. Верховный суд РФ этим решением серьезно скомпрометировал себя. Подорвана вера в то, что можно доверять судебной системе России, даже самого высокого уровня. В данном случае я выступаю не защитником «Свидетелей Иеговы», а защитником церкви — чтобы потом однажды заточенный против иеговистов топор не обрушился на нас с теми же самыми аргументами. И я защищаю здравый смысл и просто стабильность в нашем обществе. Говоря политическим языком, это решение ВС РФ дестабилизирует обстановку в стране, оно раскачивает лодку, представляет власть в злом и непредсказуемом облике и тем самым создает ненужные недоверие и опасливость в обществе.

"Свидетелей Иеговы" экстремистская организация деятельность на территории России запрещена. прим. nrnews.ru