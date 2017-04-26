В Новороссийске появится «Стена памяти»

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Любой желающий сможет разместить на ней заранее подготовленную информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной Войне.

Великая Отечественная Война не обошла стороной ни одной семьи в нашей стране. В каждой кто-то воевал на фронте, кто-то бил нацистов в партизанских отрядах, кто-то трудился на заводах, кто-то ощутил на себе ужасы оккупации, кто-то вернулся, а кто-то нет.

8 и 9 мая всем горожанам и гостям нашего города-героя представится уникальная возможность поделиться своей семейной историей. Каждый может принять участие во всероссийской акции «Стена Памяти».

В центре Новороссийска, по ул. Новороссийской республики, на специальных стендах любой желающий сможет разместить заранее подготовленную информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной Войне. Это могут быть ксерокопии фотографий, письма или рассказы.

Вместе мы можем создать уникальный архив. На его материалах будет воспитываться ни одно поколение детей и молодежи. Мы должны сохранить у них чувства гордости за историческое прошлое нашей страны и каждой конкретной семьи, сохранить память о воинах, защищавших наше будущее в той войне, о подвиге, который совершил советский народ.

Мы обязаны передавать память из поколения в поколение бережно и аккуратно, не искажая ни факты, ни воспоминания очевидцев.