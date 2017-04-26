В Новороссийске торжественно открыли бюст Василию Маргелову

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Сегодня в Новороссийске в сквере напротив 108-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-я гв.ДШД) торжественно открыли бюст генералу Василию Филипповичу Маргелову - легенде воздушно-десантных войск России.

Поздравляя десантников и всех собравшихся, глава города Игорь Дяченко напомнил, что история создания памятника легендарному генералу ВДВ родилась ещё у предыдущего мэра, ныне депутата Государственной Думы РФ Владимира Ильича Синяговского, когда он увидел, что в Славянске-на-Кубани открыли сквер имени Маргелова. Тогда и возник логичный вопрос: почему в городе-герое Новороссийске, где базируется 7-я Гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия, нет такого сквера и памятника?

Идея долго вынашивалась. Изначально планировалось, что сквер и памятник откроют ко Дню десантника, в августе 2016 года.

На художественном совете рассматривались все варианты самого памятника, как он должен выглядеть, согласовывалось все с родственниками Маргелова.

Автор проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Леонидович Сердюков сделал городу Новороссийску запоминающийся подарок – подарил бюст Маргелова. Администрация города взяла на себя расходы по его доставке и установила постамент. Помимо этого был разбит и оформлен сквер с дорожками и скамейками.

Сегодня бюст Маргелова символично занял своё место. Напомним, Василий Маргелов командовал ВДВ с 1954 по 1979 год, с небольшим перерывом. Именно его железная воля, организаторский талант и военная закалка помогли создать элиту нашей армии – ВДВ. При нём эти элитные войска обрели современный облик.

- Возможно, что со временем не только военнослужащие, но и все новороссийцы полюбят новый сквер, а десантники будут назначать здесь свидания своим девушкам, ветераны приходить сюда для общения со своими товарищами, - подытожил Игорь Дяченко.

Источник: Пресс-служба администарции Новороссийска