Власти Темрюкского района забыли про инвалидов

/Общество/

Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите прав инвалидов при организации их досуга и отдыха в летний период на территории района.

Установлено, что органами местного самоуправления не обеспечена доступность центральных пляжей станицы Ахтанизовской и Голубицкой для маломобильных групп граждан.

На территории пляжей отсутствуют биотуалеты, специально оборудованные для инвалидов, и указатели направления движения на пути их следования, в том числе специальные символы доступных элементов пляжа для инвалидов по зрению.

По данным фактам прокурор района обратился в суд с исками о понуждении администраций Ахтанизовского и Голубицкого сельских поселений Темрюкского района обеспечить доступность данных пляжных территорий для маломобильных групп граждан до начала курортного сезона 2017 года.

Вступившими в законную силу решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, их реальное исполнение прокуратурой района взято на контроль.

Работа по защите прав инвалидов продолжена.