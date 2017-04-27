Река Сочи поменяла цвет

/Общество/

В Сочи одноименная река за два дня дважды поменяла цвет.

Как удалось установить, красящие вещества вылили в ливневку на территории ООО "Сочи Холод". На решетке остались следы синего и красного цвета. Затем по Хлудовскому ручью краска попала в реку Сочи, которая протекает всего в 500 метрах. Сброс производился два дня подряд в одно и то же время - примерно в семь часов утра. При этом рядом, буквально в 10 метрах, располагаются баллоны с краской, принадлежащие предприятию.

Место сброса осмотрено сотрудниками администрации, полиции, Сочиводоканала и Водостока. Взяты пробы. Они отправлены в лаборатории Росприроднадзора и Водоканала. Результаты будут известны завтра.

- Сотрудники администрации Центрального района со специалистами водоканала и водостока проанализировали ситуацию, установили откуда мог быть сброс. Был выявлен источник поступления данных красящих веществ, которые в последствии через 50-100 метров попадали в Хлудовский ручей и далее в реку Сочи и, соответственно, в Черное море, - подчеркнул заместитель главы Центрального района Артур Рогонян.

В причинах произошедшего разберется следствие. Но характер, частота и последовательность сбросов, а также дальнейшее тиражирование этих фактов в интернете, дает основание предполагать, что это целенаправленная диверсия, направленная на дискредитацию Сочи накануне курортного сезона.

Виновнику грозят немалые штрафы. А после определения масштаба вреда, который был нанесен, может следовать и уголовная ответственность.

Источник: пресс-служба администрации г. Сочи