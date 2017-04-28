В Москве начала работу Конференция Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество»

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«За сухой повесткой Конференции скрывается глубинный смысл. Мы идем на решительные реформы в нашей организации, вносим изменения в ее Устав, избираем органы управления и обновляем состав Авторского Совета, – сказал генеральный директор РАО Максим Дмитриев. – Наши действия призваны в числе прочего оздоровить финансовую ситуацию в отечественной музыкальной отрасли. Естественно, определенные юридические изменения займут некоторое время, будут завершены реорганизационные процедуры, поэтому второй этап нашей Конференции пройдет в июле, когда принятые нами сегодня решения будут окончательно оформлены документально».

Значимость Внеочередной Конференции отмечают также все собравшиеся делегаты.

«Сегодня знаменательный день. Российское Авторское Общество собралось на большой Конференции – это настраивает на положительные эмоции. К сожалению, труд автора очень разобщенный, каждый творит из своего кабинета. А сегодня есть возможность коллегиально обсудить наши проблемы и наметить планы, – сказал российский поэт Александр Шаганов.

Ключевыми темами повестки стали вопросы, касающиеся системной реорганизации РАО, в частности, закрытие филиалов и представительств Общества, выделение непрофильных и убыточных активов, создание полноценных региональных отделений РАО.

«РАО – это значимая организация, которая много делает для своих авторов. Дает нам стабильно жить и творить, писать, – подчеркнул советский и российский композитор Олег Иванов. – Надеюсь, что и дальше организация продолжит эту линию и в чем-то еще улучшит свою работу. Станет ещё более стабильной и прозрачной. На мой взгляд, все пункты сегодняшней повестки дня весомы – изменения Устава, оптимизация работы отделений РАО, расширение Авторского Совета. Все пункты важны, я не вижу ни одного проходного».

В ходе Конференции пройдут довыборы в Авторский Совета РАО, что позволит укрепить его нынешний состав новыми деятельными членами.

«Проведена большая работа уже новой команды Авторского Совета. Уверен, сегодня будут отчеты. Надеюсь, что и дальше мы также удачно продолжим реформировать РАО и работать на благо всех авторов», – сказал Президент Авторского Совета РАО, российский композитор Игорь Бутман.

Участникам Конференции будет представлен доклад об итогах независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности бывшего руководства РАО, который проводился с начала этого года. Помимо этого пройдет обсуждение и подтверждение решений Внеочередной конференции РАО, состоявшейся 31 августа 2017 года.

Для работы в Конференции были избраны 239 делегатов из регионов России, которые представляют здесь интересы почти 29 000 членов РАО со всей страны.

Делегаты выбирались всеми членами Российского Авторского Общества путем электронного голосования на официальном сайте. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в качестве делегатов, сегодня собрались в Москве на Конференции.

Источник: Пресс-служба Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество»