Глава города Игорь Дяченко принял участие в уборке Цемесской рощи

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Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» стал завершающим этапам краевого двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству.

В Новороссийске акция «Зелёная Россия» началась ранним утром в скверах, рощах, лесополосах, руслах рек, а также на прибрежной территории.

На экосубботник вышли коллективы предприятий и учреждений, студенты и школьники, экологи, активисты ТОСов, сотрудники администрации города, неравнодушные жители города. Всего более 24 тысяч человек. Ранее к ним присоединились спортсмены местного футбольного клуба «Черноморец».

В Цемесской роще в посадке новых зелёных насаждений и уборке территории принимал участие глава муниципалитета Игорь Дяченко. Перед началом работ он поблагодарил всех, кто в течение двух месяцев приводил в порядок город после зимнего периода: «Я доволен результатами, с которыми мы подошли к майским праздникам. Несмотря на дождливую погоду, нам удалось достойно подготовить наш город к 1 и 9 мая – дням, когда мы чествуем героев труда, ветеранов, вспоминаем свою славную историю и строим планы на будущее».

Мэр Новороссийска особо подчеркнул важность сохранения в муниципалитете зелёных зон, именно они являются лёгкими города и от их здоровья во многом зависит экологическое благополучие Новороссийска.

Во время обхода Цемесской рощи Игорь Дяченко обратил внимание на очистку ручьёв, русла которых забиваются сухими ветками и нанесённым мусором, а также дал поручение специалистам продумать организацию в рощи специальных мест для отдыха. «В городских лесопарках должны быть организованные места для отдыха. Стихийные пикники чреваты пожарами и беспорядками. В Пионерской роще, Прилагунье и на Южных прудах мы нашли решение этой проблеме, там будут устраиваться специальные площадки за счёт инвесторов. Что можно сделать здесь, будем думать», - подчеркнул глава города. Он поручил отделу экологической безопасности на период майских праздников выставить в Цемесской рощи эко-патрули, которые будут контролировать порядок и обеспечивать безопасность зелёной зоны.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск