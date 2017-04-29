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/Общество/

В Геленджике появился новый парк

В городе-курорте торжественно открылся Андреевский парк в честь 80-летия образования Краснодарского края.

Парк занимает площадь 1,5 га. В центре установлен памятник Андрею Первозванному. Его открыли глава Геленджика Виктор Хрестин, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, совершивший чин освящения.

Также на территории парка установлены лавочки, беседки, фонари, камеры видеонаблюдения, проложены пешеходные дорожки и тропа здоровья. Для детей установлена игровая площадка, обустроен пруд. В честь открытия парка в пруд выпустили декоративных карпов и высадили кипарисовики.

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев предложил обустроить в каждом муниципалитете зеленые зоны в честь 80-летия образования Краснодарского края. Земельные участки под закладку парков определены во всех городах и районах Кубани.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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