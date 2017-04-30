В ОП РФ начался прием жалоб на сложности с организацией детского отдыха

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18 июня прошлого года в Карелии произошла трагедия, которая потрясла всю страну. Во время отдыха в детском лагере на Сямозере погибли 14 детей, и именно это событие стало отправной точкой для кардинальных изменений в сфере детского туризма. Власти отреагировали незамедлительно: новые поправки в законодательство, увеличение количества проверок, ужесточение требований к лагерям и перевозкам. Казалось бы, что в этом плохого, когда главная задача — обеспечить безопасность детей?

Но близится лето, и все вероятнее становится то, что детей просто не получится отправить в привычный детский лагерь: они закрываются под натиском проверок. Уже сейчас в ОП РФ жалуются многие представители сферы детского отдыха, рассказывая о том, что, например, туристическую компанию оштрафовали на крупную сумму из-за того, что в поезде, перевозящем детей на небольшое расстояние, не было вагона-ресторана.

Это проблемой занялась председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержки за рубежом Елена Сутормина, по чьей инициативе были проведены общественные слушания, в ходе которых было акцентировано внимание на массовое закрытие детских лагерей и компаний, занимающихся организацией детского туризма. «Количество проверок увеличилось настолько, что в некоторых регионах стало практически невозможно организовать отдых детям. Местным властям легче наложить множество запретов, чем брать на себя ответственность за безопасность отдыхающих. Стало много требований, касающихся перевозок групп детей в лагеря, на экскурсии и в походы, а также по организации питания», — рассказала Сутормина.

При этом на слушаниях подчеркнули: никто не говорит, что не стоит беспокоиться о безопасности детского отдыха. Напротив, по данным ВЦИОМ, 38% россиян высказались за усиление контроля за работой лагерей, а 28% считают, что лагерям нужно тщательнее подбирать персонал.

Тем не менее, советник руководителя Ростуризма Сергей Минделевич высказал мысль, что иногда вреда от проверок больше, чем от их отсутствия: «У нас нет таких проблем с безопасностью, чтобы бесконечно это муссировать: у нас катастрофическая проблема с самим детским отдыхом, в результате чего дети отдыхают в черте города и теряют свое здоровье».

Елена Сутормина сказала, что могут возникнуть такие ситуации, когда отличный лагерь, в который родители уже несколько лет отправляли ребенка на лето, в этом году закроется.

«У организаторов попросту не останется возможности и дальше вести бизнес из-за такого количества требований и проверок, и поэтому вашему ребенку в этом году придется отдыхать у бабушки или в черте города. Поэтому главная задача — найти баланс в этой сфере, что мы и пытаемся сделать», — заявила она.

Елена Сутормина сообщила, что на сайте Общественной палаты РФ открывается форма приема жалоб на отсутствие мест для детского отдыха: «Будем ждать сообщений от тех, кто попал в подобную ситуацию. Просим всех неравнодушных граждан обращаться к нам и в тех случаях, когда по той или иной причине в вашем регионе стали возникать большие сложности с поиском компаний, которые занимаются организацией детских походов и других вариантов отдыха детей на природе, потому что многие из них не могут соответствовать новым жестким требованиям по обеспечению безопасности. В прошлом году мы провели масштабный мониторинг, в результате которого выявили проблемные точки в организации и проведении детского отдыха, и ваши обращения помогут увидеть более полную картину происходящего в этой сфере. Мы сделаем анализ всех писем и сформируем на их основе рекомендации для Ростуризма, Минобразования, Минкультуры. Проинформируем их о том, с какими трудностями сталкиваются родители при отправке в лагеря своих детей, чтобы органы власти лучше понимали, где стоит ослабить те или иные требования, а где — усилить контроль».

Она пояснила, что воспользоваться формой можно на официальном сайте ОП РФ. «Будем благодарны за ваше участие! Только благодаря совместной работе гражданского общества и власти можно добиться того, чтобы интересы всех сторон были максимально соблюдены», — заключила она.

Источник: ОП РФ