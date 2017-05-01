В Новороссийске участие в Первомайской демонстрации приняли 57 тысяч новороссийцев

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С центральной трибуны их приветствовали: ветераны Великой Отечественной войны и труда, заслуженные работники различных отраслей города, глава Новороссийска Игорь Дяченко, председатель Городской думы Александр Шаталов, депутаты ЗСК и Городской думы.

ервомай один из самых массовых и по-настоящему народных праздников. Его по праву называют семейным: на майскую демонстрацию новороссийцы приходят с детьми, затем после мероприятий отдыхают всей семьёй на природе, у моря, в парках и рощах. А вечером идут на набережную, чтобы насладиться концертом, который всегда бывает очень ярким и талантливым.

В этом году на праздничное шествие собрались более 57 тысяч человек: как простые горожане, так и коллективы крупнейших предприятий города, профсоюзы и политические партии, учащиеся и спортсмены, воспитанники патриотических и общественных организаций города Новороссийска. Очень постарались национальные общества, придав Первомаю национальный колорит. В праздничной колонне по главной улице города также прошли: экологи Новороссийска, юнармейцы, волонтёры акции «Послание потомкам 2017-2067», мотоклуб «Ночные волки», велосипедисты новороссийского клуба «Велосоюз», АО «Черномортранснефть», ПАО «НМТП», ФГУП «Росморпорт» и более сотни других. Многие участники посвятили украшение своих колонн важным краевым и федеральным событиям: 80-летию Краснодарского края, Году экологии в России, Акции «Послание потомкам 2017-2067».

- Настроение великолепное, - прокомментировал Игорь Дяченко. – Первомай объединил Новороссийск. В этом году очень много коллективов новороссийских предприятий впервые вышли на демонстрацию. Поэтому сегодня демонстрация продолжалась рекордное время более 2,5 часов. Огромное спасибо всем участникам праздника! Ещё раз поздравляю всех жителей и гостей города с праздником, крепкого здоровья, удачи, уверенности в своих силах, отличного настроения и мира каждой семье!

Источник: Пресс-служба администрации Новор