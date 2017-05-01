В Новороссийске прошла велосвадьба

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В Новороссийске 29 апреля состоялась первая велосвадьба/

Молодые новороссийцы Антон и Тамара обожают велосипедные прогулки. Поэтому решили приехать на церемонию бракосочетания на велосипедах. Их идею поддержали друзья, благодаря чему в Новороссийске 29 апреля состоялась первая велосвадьба, в которой приняло участие более 40 велосипедистов.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко поручил подготовить городской ЗАГС к приему велосвадьбы — там установили парковку для велосипедов.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск