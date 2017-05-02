90% россиян никогда не были в Египте и не планируют поездку туда в ближайшем будущем

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Подавляющее большинство россиян (90%) никогда не были в Египте и не планируют поездку туда в ближайшем будущем (82%). Только 14% сообщили о намерении отдохнуть на Красном море в нынешнем году или в перспективе ближайших лет, однако эта доля значительно выше среди тех, кто уже бывал в Египте: посещавшие его много раз готовы туда возвращаться (73%). Сообщает ВЦИОМ

Намерение отправиться в эту страну чаще выражают респонденты в возрасте 25-34 лет (30%), тогда как люди зрелых возрастов, от 60 и старше, предпочитают воздержаться от подобных планов на отдых (3%).

Половина граждан нашей страны (52%) не советует своим близким отдыхать в Египте, в том числе категорически против такого туризма 25%. Рекомендовали бы посетить Египет 26% опрошенных в среднем по выборке. Эту страну чаще советуют россияне, которые там побывали уже много раз (61%) или хотя бы один раз (53%).

За два года действия запрета на полеты в Египет число граждан, поддерживающих эту меру, несколько уменьшилось: если в 2015 г. за нее высказывались 76%, то в 2017 г. - 70%. Одновременно выросло число россиян, настроенных против запрета (с 16% в 2015 г. до 20% в 2017 г.).

Египет не может обеспечить российским туристам безопасность во время отдыха – считают 65% респондентов, 18% верят в меры, принятые этой страной для защиты от террористов (при чем среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля значительно выше – 42%).

Данные комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Несмотря на позитивный опыт и впечатления большинства россиян, когда-либо отдыхавших в Египте, на сегодня сохраняется представление об этой стране, как о потенциально опасном направлении. Среди причин – свежие воспоминания о трагедии над Синаем и очередная серия терактов в различных странах мира, включая Египет».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник » проведен 24-25 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Источник: ВЦИОМ