Больше тысячи курсантов ГМУ прошли по главной улице Новороссийска

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Больше тысячи работников и курсантов Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, учащихся Морского колледжа и Навигацкой школы приняли участие в праздничной демонстрации в честь праздника весны и труда 1 мая.

Открывая первомайскую колонну Южного района города Новороссийска, курсанты старших курсов ГМУ пронесли флаги Российской Федерации, Краснодарского края и Новороссийска. После, в числе других организации и предприятий Южного района, прошла знаменная группа, преподаватели и работники университета, парадные расчеты курсантов высшего образования, Морского колледжа, учителя, сотрудники и учащиеся Навигацкой школы.

Все жители города и его гости с нетерпением ждали последнюю колонну Морского университета, закрывающую парад 1 Мая со знаменной группой, торжественным маршем, под звуки оркестра ГМУ. 10 мужских и 3 женских парадных расчета закрыли первомайскую демонстрацию торжественным маршем по главным улицам Новороссийска.