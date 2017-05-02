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/Общество/

Роскомнадзор заблокировал BlackBerry Messenger, Imo и Line

В федеральных СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского о блокировке ведомством сразу нескольких месенджеров.  В черный список попали: BlackBerry Messenger, Imo и Line и Vchat. 

«Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом», — цитирует RT пресс-секретаря Роскомнадзора.

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Категория: Новости / Общество

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