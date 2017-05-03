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/Общество/

По требованию прокуратуры заблокированы сайты продававшие алкоголь

Прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара в ходе проверки установлены четыре сайта, на которых после перечисления денежных средств граждане получают возможность приобрести алкогольную продукцию.

При этом в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлены особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, в частности не допускается розничная продажа такой продукции несовершеннолетним.

Вместе с тем при её реализации через Интернет установить возраст покупателя не представляется возможным.

Кроме того, Правилами  продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации, не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции.

Судом требования прокурора округа об ограничении доступа к указанным сайтам удовлетворены в полном объеме.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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