В Новороссийске выбрали символ Всероссийской акции «Послание потомкам»

/Общество/

Цвета флага города-героя Новороссийска, песочные часы и знак бесконечности легли в основу символа, который будет олицетворять идею Всероссийской акции «Послание потомкам 2017-2067».

Автор эмблемы - студент Новороссийского колледжа строительства и экономики Дмитрий Завьялов. Его работа была одной из сотен логотипов, предложенных на конкурс. Жюри оценивало оригинальность, информативность и емкость символического текста.

По замыслу автора эмблемы Дмитрия Завьялова песочные часы – это время, а знак бесконечности, описывающий их линию, символизирует замкнутую цепочку, которая взяла свое начало в 1967 году. Получившийся знак по структуре напоминает перспективу, как символ развивающегося города, устремленного в будущее!

Председатель организационного комитета акции «Послание потомкам 2017-2067», глава Новороссийска Игорь Дяченко отметил, что выбранная экспертами эмблема, самая удачная по лаконичности исполнения и глубине смысла. Теперь этот логотип стал официальным символом акции. С ним уже прошла на первомайской демонстрации колонна волонтёров.

По мнению сопредседателя организационного комитета Всероссийской акции «Послание потомкам 2016-2067», депутата Законодательного собрания Краснодарского края Михаила Ковалюка, идея закладки «капсулы времени» вызвала большой интерес среди молодёжи, поскольку позволяет сделать проекции своей жизни на будущее, поделиться мечтами и планами. А это движущая сила любого развития, уверен М. Ковалюк.

Конкурс на лучшую эмблему Акции проходил в два этапа. Свои эскизы предлагали школьники, учащиеся средних и высших профессиональных заведений города-героя.

Работы оценивало экспертное жюри, в его состав входили преподаватели детской художественной школы им. Эрьзя, Новороссийского колледжа строительства и экономики, художники, историки, депутаты Городской Думы, Законодательного собрания Краснодарского края и общественные деятели.

Все работы участников конкурса можно будет увидеть на выставке, которую планируют организовать в Новороссийске в ближайшее время.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск