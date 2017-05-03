Четыре новых танка появились в экспозиции музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»

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Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко в преддверии 72-й годовщины Победы принял участие в церемонии передачи боевых машин времен Великой Отечественной войны музею Кировского района. В мероприятии также участвовал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев.

В экспозиции музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» появились четыре новых танка. Теперь посетители музея смогут подробно изучить различные модели боевых машин, которые эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны.

В ходе торжественного открытия обновленной экспозиции Дмитрий Василенко рассказал о своем участии в поисковых работах по обнаружению боевых машин времен войны. «Первый танк, который мы подняли — это КВ, он был в великолепном состоянии. Он лежал на глубине 18 метров, мы его восстановили на бронетанковом заводе. Его там даже завели и своим ходом поставили на постамент», — отметил сенатор.

Подготовку экспонатов к передаче музею провел 61-й бронетанковый ремонтный завод, работники которого в годы войны ремонтировали советские танки на передовой, а позже восстанавливали боевые машины для музейных экспозиций.

Сенатор сообщил, что сейчас в Кировском районе завершается обустройство нового здания музея-панорамы «Прорыв». В одном из выставочных залов идет сборка двух полноразмерных макетов советских танков БТ-5 и Т-26, а также германского самолета «Юнкерс-87». Открытие музея запланировано в юбилейную 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда — 18 января будущего года.

Источник: Совет Федерации