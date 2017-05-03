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/Общество/

Всероссийский интернет-марш «Честь Победы»

3 мая стартует Всероссийский интернет-марш увековечивания памяти гражданских и военных подвигов времен Великой Отечественной Войны.

Жители сотен городов России присоединятся к акции, записывая истории чести своих семей в годы Великой Отечественной Войны.

Интернет-марш «Честь  Победы» будет проходить с 3 по 10 мая. В эти дни все россияне, в семьях которых хранят память подвигов бабушек и дедушек, могут увековечить произошедшее, выложив рассказы историй на всероссийской интернет-платформе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

 Опубликованное признание с фотографией при перепосте в социальные сети будет сопровождено стикером марша «Честь  Победы».

 История появится не только на федеральной стене признаний, но и на стене признаний родного города и области.

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Категория: Новости / Общество

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