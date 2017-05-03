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Общественный совет при Новороссийском МВД организовал конкурс на самое душевное письмо ветерану ВОВ

В рамках Всероссийской акции «Я помню! Я горжусь!» Общественный совет при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте организовал среди учащихся подшефной школы конкурс на самое душевное письмо ветерану Великой Отечественной войны.

Чтобы познакомить ребят с героическими судьбами фронтовиков, служивших в послевоенное время в транспортной милиции Новороссийска, сотрудники группы по делам несовершеннолетних Новороссийского ЛО МВД России на транспорте организовали открытый урок мужества. Участники Великой Отечественной войны – ветераны Новороссийского ЛО МВД России на транспорте стали ярким примером храбрости и героизма для подрастающего поколения города-героя. Письма – сочинения ребята сложили в фронтовые треугольники.

По словам председателя Общественного совета Александра Манякина, через письма школьники смогли выразить и передать свои поздравления. Сегодня через мелкие детали молодежь познает великое. Ветеранам не нужны драгоценные подарки, им всего лишь нужно тепло сердец. Поэтому через детские письма и самые теплые сердца мы передадим ветеранам нашу бесконечную благодарность за мирное небо над головой! Транспортные полицейские вручат письма ветеранам ВОВ в преддверии 9 мая. Автор лучшего произведения будет отмечен благодарственным письмом от Общественного совета при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Общество

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