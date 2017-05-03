Артиллеристы ЮВО проведут генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы во Владикавказе

/Общество/

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе, проведут генеральную репетицию салютных подразделений 5 мая с.г. по подготовке к праздничному салюту в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ходе репетиции артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений задействовано около 70 военнослужащих.

Артиллерийские батареи произведут залпы 9 мая в 22.00. Салют будет произведён из 12-и единиц 76-мм орудий ЗИС-3 и 2-х салютных установок на базе «КАМАЗА».

Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Источник: Пресс-служба Южного военного округа