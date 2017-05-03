В Краснодарском президентском кадетском училище состоялась «Встреча поколений»

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В Краснодарском президентском кадетском училище состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Встреча поколений Южного федерального округа».

В торжественном мероприятия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и ветераны соединений и воинских частей Южного военного округа, представители и курсанты высших военных учебных заведений, а также сотрудники других силовых ведомств края.

Почетных гостей и ветеранов Великой Отечественной войны встречали кадеты, которые вручали ветеранам Георгиевские ленты и приглашали посмотреть выставку современной военной и специальной техники и оружия. Для гостей на плацу училища выступили ансамбль барабанщиков «Ритм», рота почетного караула Краснодарского ПКУ, ребята из секции армейского рукопашного боя, а также оркестр Высшего военного училища имени генерала армии Штеменко под руководством художественного руководителя – дирижёра, заслуженного артиста Кубани Василия Кравца. Яркие выступления завершились минутой памяти, в ходе которой 72 кадета, по числу лет с момента Победы в Великой Отечественной войне, выпустили белые шары в небо.

Продолжилось мероприятие торжественным собранием, посвященным 72-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. Перед собравшимися выступили почетные гости, ветераны-фронтовики, которые, обращаясь к молодому поколению, призывали сберечь память о прошлом, защитить будущее. «Великая Отечественная война – жестокая и кровопролитная, но победоносная для русского народа, несмотря на прошедшие годы, остается нашей настольной книгой мужества и героизма. В ней мы черпаем образцы самоотверженности и доблести, беззаветной любви к Родине, опираясь на которые воспитываем и подрастающие поколения, чтобы они были достойными потомками своих отцов, дедов и прадедов, спасших мир от фашизма», - отметил один из гостей праздника. В такие моменты особенно чувствуется живая связь поколений, без которой невозможно историческое становление нации и рождается уверенность, что молодое поколение обязательно сделает правильный выбор.

По окончании официальной части торжественного собрания гостей ждала концертная программа, подготовленная воспитанниками всех курсов училища. Для почетных гостей – ветеранов ребята танцевали, пели, читали стихи и играли на музыкальных инструментах. После концерта всех гостей праздника ждали кружка чая и настоящая солдатская каша.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа