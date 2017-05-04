В Сочи установят мемориальную доску воину-энергетику

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В преддверии Дня Победы в Сочи состоится открытие мемориальной доски воину-энергетику Григорию Некрасову. Мемориальная доска, инициатором создания которой выступила компания Кубаньэнерго, будет установлена 4 мая т.г. на здании детско-юношеской спортивной школы, где до войны располагалась первая сочинская электростанция.

В мероприятии примут участие представители городской администрации, руководство и сотрудники ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети), Сочинских электрических сетей, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся, городская общественность.

Мемориальная доска будет установлена в память о воине-энергетике, который до начала войны трудился в Сочи и погиб в мае 1942 года на Карельском фронте.

Напомним, летом 2016 г. объединением поисковых отрядов г. Северодвинска «За Родину» в ходе полевых работ в Лоухском районе Карелии были найдены останки 14 военнослужащих РККА. Останки одного из павших солдат, удалось идентифицировать благодаря найденному медальону, в котором сохранилась аккуратно заполненная простым карандашом анкета. Им оказался уроженец Кубани из станицы Хамкетинской младший сержант Григорий Некрасов, 1913 г. рождения, который до войны трудился машинистом на Сочинской электростанции (сегодня в этом здании располагается детская спортивная школа №2). Г. Некрасов мобилизовался на фронт на четвертый день войны и погиб 6 мая 1942 г. в ходе Кестеньгской наступательной операции.

Поисковики обратились в администрацию Сочи и Кубаньэнерго с просьбой оказать содействие в поиске родных. Кубаньэнерго сразу включилось в поисковую деятельность. Руководство компании всецело поддержало идею увековечивания памяти сочинского энергетика на его родине на Кубани.

4 ноября, в День народного единства, у Вечного огня в г. Северодвинске Архангельской области представителям Кубаньэнерго были переданы личные вещи Г. Некрасова – медальон, анкета, серебряная ложка, пряжка. При поддержке Кубаньэнерго останки солдата были доставлены в Сочи. Накануне церемонии в Северодвинске нашлись родственники павшего бойца, которые проживают в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Кубанские энергетики сегодня поддерживают связь с ними и оказывают помощь в дальнейшем поиске информации о роде Некрасовых на Кубани.

В мероприятия по увековечиванию памяти воина-энергетика в целом вовлечено порядка 3,5 тыс. человек в разных регионах страны. Федеральные СМИ, СМИ Архангельской области и Краснодарского края опубликовали и выпустили свыше пятидесяти публикаций и видеосюжетов, посвященных этому социальному проекту.

В истории города Сочи, возможно, это первый и, может быть, последний случай, когда спустя столько лет солдат возвращается на родину. В том числе благодаря этому патриотической акции был придан такой социальный масштаб. Город получил новое имя в свою военную летопись.

Торжественное открытие мемориальной доски воину-энергетику Григорию Некрасову состоится 04 мая 2017 г. в 10:00 по адресу: г. Сочи, ул. Поярко, 2, ДЮСШ №2.

Источник: Кубаньэнерго