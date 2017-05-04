В РПЦ требуют ужесточить возрастной ценз "Симпсонов"

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Представители Русской православной церкви (РПЦ) выступили за присвоение мультсериалу "Симпсоны" категории +18. На данный момент сериал идет с пометкой +16.

По информации ТАСС , резко негативную реакции у представителей церкви вызвала 19 серия 28 сезона. В мультфильме Гомер Симпсон ловит покемонов в храме, а продавец комиксов Джефф Альбертсон заявляет преподобному Тимоти Лавджой: "Эта игра популярнее или, по крайней мере, раньше была популярнее, чем Иисус".

Стоит напомнить, что священники не первый раз нападают на «Симпсонов». В 2008 году представители протестантских церквей России потребовали, чтобы лицензии на телевещание был лишён канал «2х2», специализирующийся на демонстрации различных анимационных сериалов. В ходе разбирательства прокуратура потребовала от канала приостановить показ ряда фильмов, в том числе и «Симпсонов», поскольку они «пропагандируют насилие, жестокость, порнографию и антиобщественное поведение».

* «Симпсоны» (англ. The Simpsons) — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длящийся 28 сезонов и продлённый до 30-го.