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В преддверии майских праздников в доме культуры п. Гадуйк собрались молодежные сборные сельских округов Новороссийского внутригородского района для того, чтобы сразиться за кубок интеллектуального турнира «Знатоки 2017».

Инициатором интеллектуального турнира «Знатоки 2017» стал Молодежный Общественный Совет при территориальной избирательной комиссии Пригородная города Новороссийска.

Организатором выступили территориальная избирательная комиссия Пригородная города Новороссийска и администрации Новороссийского внутригородского района города Новороссийска.

Интеллектуальный турнир «Знатоки 2017» состоял из трех этапов. На каждом этапе турника участникам приходилось отвечать на вопросы по избирательному законодательству, избирательному процессу, государственному устройству, истории Краснодарского края.

Оценила команды компетентное жюри, членами которого стали: председательтерриториальной избирательной комиссии Пригородная города Новороссийска Евгений Азизов, председатель избирательной комиссии муниципального образования города Новороссийска Александр Титов, заместитель главы Новороссийского внутригородского района Александр Задриборода, член территориальной избирательной комиссии Пригородная города Новороссийска Дмитрий Литвенович.

Победителем турнира и обладателем кубка «Знатоки 2017» стала команда Раевского сельского округа. Второе место заняла команда Верхнебаканского, третье место заняла команда Глебовского сельского округа.

Источник: ТИК Пригородная