Более 90 тысяч россиян участвуют во всероссийской экологической акции МарафонДобрыхДел

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К всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел присоединились более 90 тысяч россиян из более чем 2200 населенных пунктов страны, а количество проведенных участниками экологических акций превысило 36 тысяч. Самыми популярными заданиями акции остаются создание «Народной карты пунктов сбора вторсырья», на которую россияне добавили свыше 3 тысяч пунктов, и «Дармарка», в рамках которого участники организуют бесплатные ярмарки подарков, тем самым сокращая потребление и формируя более ответственный подход к покупке новых вещей.

Также в связи с актуализацией проблемы лесных пожаров набирает обороты креативный формат #АнтиПалыч, разработанный партнерами #МарафонДобрыхДел — зеленым движением «ЭКА». В ходе акции необычные персонажи — АнтиПалычи — распространяют в городе и в сельских территориях информационные материалы с телефоном горячей линии при пожарах, о правилах поведения в лесу и действиях, которые необходимо предпринимать в случае возникновения лесных пожаров.

Кроме того, как отметила инициатор акции #МарафонДобрыхДел, член ОП РФ Елена Сутормина, благодаря активному участию россиян в создании Банка лучших экологических практик программа #МарафонДобрыхДел в мае дополнится новыми заданиями.

Напомним, всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Главная цель акции — формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.

Источник: Пресс-служба Ощественной палаты России