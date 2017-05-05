Новороссийская таможня: Гордимся, помним, чтим

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Ветераны таможенной службы, руководство и личный состав Новороссийской таможни приняли участие в памятном ритуале, состоявшемся на братской могиле, расположенной на территории Новороссийского Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В братской могиле нашли свой покой свыше двух тысяч защитников города-героя Новороссийска – воинов-малоземельцев и партизан. Несколько лет назад, по инициативе Совета ветеранов таможенной службы Новороссийской таможни на обелиске братской могилы была установлена мраморная доска с фамилией Алексея Матвейкина, погибшего в феврале 1943 года при защите Малой земли в годы Великой Отечественной войны. На протяжении шести предвоенных лет Алексей Павлович возглавлял Новороссийскую таможню.

Открыл ритуальный митинг заместитель председателя Совета ветеранов таможенной службы Новороссийской таможни Виктор Филь.

Примечательно, что в акции памяти охотно принимают участие молодые таможенники, которые продолжают славные традиции старшего поколения.

А.П. Матвейкин родился 9 марта 1888 года в городе Новороссийске в семье рабочего. С установлением Советской власти в городе служил в Красной гвардии. В 1917-1918 годах участвовал в боях на Кубани против белогвардейских частей генерала Покровского. В день занятия города Новороссийска белогвардейцами он был арестован у себя на квартире. После обыска и жестокого допроса под угрозой расстрела семьи его заставили работать на вагоноремонтном заводе. Работая по принуждению, А.П.Матвейкин являлся членом подпольной организации, расклеивал и распространял революционные листовки и воззвания на центральном базаре города, собирал у себя на заводе средства для пленных большевиков.

В 1919 году Алексей Павлович уходит служить в отряды красно-зелёных партизан. Сражался с деникинцами и интервентами в отряде под командованием Лотарцева. С восстановлением Советской власти в Новороссийске он сначала служил в ОГПУ, затем на контрольно-пропускном пункте пограничных войск НКВД, а в 1923 году перешёл на службу в Новороссийскую таможню. Начал службу корабельным надсмотрщиком 3-го разряда и прошёл все ступени служебного роста: контролёр, эксперт-товаровед, старший инспектор, заместитель начальника таможни, а в 1936 году стал её начальником. Штатная численность таможни в то время составляла 100 таможенных служащих.

Занимая должность начальника таможни, А.П. Матвейкин уделял много внимания воспитанию профессионализма сотрудников, формированию здорового коллектива, который успешно справлялся со своими задачами в предвоенные годы. В июне 1941 года в связи с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз, обстановка в бассейне Чёрного моря коренным образом изменилась, полностью прекратилось торговое мореплавание. Фронт стремительно приближался к городу Новороссийску. Таможня вынуждена была сворачивать, а затем полностью прекратить свою деятельность. Часть личного состава уходит на фронт, последним её покидает начальник таможни. Он, как и другие подпольщики, уходит в партизанский отряд «Норд-Ост». Этот отряд действовал в окрестностях города, базировался в районе Ахонки.

С объединением всех партизанских отрядов в регулярные части Красной Армии Алексей Павлович в феврале 1943 года высаживался в их составе на плацдарм «Малая земля». Исполняя свой воинский долг, он геройски сражался в рядах воинов-малоземельцев до 26 марта 1943 года. В этом день измотанная в тяжёлых боях часть, где воевал начальник Новороссийской таможни, а также более 300 раненых бойцов были погружены на тральщик «Червонный казак» для передислокации с Малой земли в город Геленджик. Отойдя от берега, тральщик подорвался на морской магнитной мине и затонул. Большая часть находящихся на борту воинов, в том числе и Алексей Павлович, погибли.

Вечная память всем воинам, чьи имена вписаны кровью в страницы истории России и города-героя Новороссийска!

Источник: Прес-служба ЮТУ