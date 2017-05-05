Депутат забыл указать партийную принадлежность

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В Краснодарском крае проходит предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кубани. Изучая биографии участников праймериз, политически активные граждане обратили внимание на необъяснимую скромность одного из депутатов и по совместительству кандидата.

Участник дебатов по 27 округу, депутат ЗСК Верстунин Владимир Петрович (Краевой избирательный список Всероссийской политической партии "Единая Россия", Член фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия"). По имеющийся информации член партии «Единая Россия». В своей биографии размещенной на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru указал партийную принадлежность как «Беспартийный». Досадная оплошность штаба, уже вызвала массу кривотолков и комментариев от противников партии. Надеемся депутат в ближайшее время даст комментарии по случившемуся недоразумению.