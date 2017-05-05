В Краснодаре в канун Дня Победы сотрудники следственного отдела почтили память погибших и поздравили ветеранов войны

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Сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю посетили ветеранов Великой Отечественной войны - фронтовиков, проживающих на территории Прикубанского округа города Краснодара, а также ветеранов-фронтовиков, которые находятся на лечении в ГБУЗ "Клинический госпиталь для ветеранов войн".

Чепус Николай Трифонович, 1926 г.р., ветеран-фронтовик, освобождал Молдавию и Эстонию, участвовал в иных тяжелых боях и сражениях. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги».

Авдеев Алексей Иванович, 1923 г.р., ветеран-фронтовик, освобождал Сталинград, Белоруссию и Польшу, участвовал в других боях и сражениях. Награжден орденом боевого красного знамени, Орденом отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Ветераны рассказали о тяжелых годах войны, героизме воинов-защитников и радости Победы. Всем фронтовикам вручены памятные подарки и цветы, сказаны искренние слова благодарности.

Кроме того, коллективом отдела на монумент "Вечного огня" возложен траурный венок.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю