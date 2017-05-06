Военнослужащие ЮВО приняли участие в чествовании ветеранов ВОВ Ростовской области

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В Ростове-на-Дону военнослужащие Южного военного округа приняли участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, организованном администрацией Ростовской области.

В праздничных мероприятиях были задействованы оркестр штаба ЮВО, рота почетного караула и военнослужащие. После возложения цветов к вечному огню и прохождения войск гарнизона торжественным маршем на главной площади Ростова-на-Дону, состоялось награждение ветеранов и действующих военнослужащих на торжественном собрании в городском Музыкальном театре.

Вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым со словами благодарности в адрес ветеранов Великой отечественной войны выступил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. В заключение поздравительной речи генерал вручил государственные награды отличившимся военнослужащим ЮВО.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом творческих коллективов города и артисты ансамбля песни и пляски ЮВО.

Источник: пресс-служба Южного военного округа