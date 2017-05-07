«Фронтовые треугольники» ветеранам от детей сотрудников Сочинского филиала Кубаньэнерго

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В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне коллектив Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») при участии профсоюзной организации и Совета ветеранов поздравил участников войны и тружеников тыла с наступающим праздником. Кроме приветственных адресов, цветов и подарков фронтовиков ожидал сюрприз – трогательные письма-благодарности от детей энергетиков.

Первоклассник Максим Мельников подготовил «фронтовой треугольник» специально для бывшего начальника отдела кадров Михаила Афанасьевича Инкина, кавалера ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени. В 1943 году после окончания военно-пехотного училища он был направлен на 2-й Украинский фронт командиром минометного взвода. С боями прошел через Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, форсировал реку Тиса (приток Дуная), преодолевал Альпы, сражался за город Будапешт…

«Пройдут года, пройдут века, но мы никогда не забудем вашего подвига… День Победы всегда будет главным праздником России. Мы, Ваши правнуки, обещаем хранить святую память о вашем героизме и мужестве, о том, как вы спасли мир от беспощадных фашистов», – написал Максим.

Многих ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли приехать, энергетики навестили дома. На сегодняшний день в Сочинском филиале 12 ветеранов войны и труда. Все они в возрасте 16-20 лет приняли на свои плечи тяготы военных лет и с честью прошли через все испытания. Многие имеют награды. Например, Георгий Иванович Гаврилов, в прошлом начальник службы метрологии филиала, награжден орденом Отечественной войны II степени, а водитель Алексей Николаевич Николаев – обладатель трех орденов Отечественной войны (два – I степени и один II степени), ордена Александра Невского, ордена Красной Звезды, многих медалей.

– Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Вам мы обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим России, – обратился к ветеранам первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян. – Мы безмерно благодарны Вам, гордимся Вами, глубоко уважаем Вас и передаем это уважение своим детям! Желаю Вам и Вашим близким счастья, крепкого здоровья и оптимизма, стабильности и благополучия. Долгих Вам лет в мире и радости, в любви и заботе близких!

Ветераны, в свою очередь, призвали энергетиков помнить о событиях Великой Отечественной войны и делать все возможное, чтобы не допустить распространения идеологии фашизма.

– Победа досталась нам очень дорогой ценой, не забывайте об этом. Берегите мир, берегите своих близких и будьте счастливы, – обратился к энергетикам Алексей Николаев.

В завершение сотрудники Сочинских электросетей возложили цветы и венки к Вечному огню на Мемориале воинской славы Сочи.

Напомним, в преддверии Дня Победы специалисты Сочинского филиала Кубаньэнерго провели масштабную акцию по благоустройству памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны во всех районах Сочи и в Туапсе. Также в 2016-2017 гг. сотрудники Кубаньэнерго приняли активное участие в акции по увековечению памяти воина-энергетика Григория Некрасова, чьи останки были найдены в Карелии и захоронены в Сочи.

Источник: ПАО «Кубаньэнерго»