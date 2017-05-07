В Брюховецком районе сотрудники Следственного комитета поздравили ветерана Великой Отечественной войны

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Руководитель Тимашевского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю Иван Сенгеров вместе с коллективом навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны и следствия Петренко Марию Николаевну.

Петренко Марии Николаевне в этом году исполнится 91 год. До Великой Отечественной войны она окончила семь классов, а когда отец и старший брат ушли сражаться на фронт, с матерью и пятью младшими братьями и сестрами оказалась на временно оккупированной территории. В апреле 1943 года за уклонение от угона в Германию была помещена в концлагерь, откуда вместе с еще тремя девушками бежала в сентябре этого же года. Попав на освобожденную территорию, Мария Николаевна в ноябре окончила срочные курсы железнодорожников, начала работать сцепщиком вагонов на железнодорожной станции. Позже трудилась оператором и секретарем комитета комсомола Смоленского железнодорожного депо. Без отрыва от производства Мария Николаевна овладевала знаниями, окончила 8, 9-й и 10-й классы вечерней школы. С 1951 по 1952 год работала инструментальщицей на Новосибирском радиозаводе, одновременно обучаясь на юридическом факультете института. В 1952 году, получив диплом юриста, Мария Николаевна была назначена на должность следователя прокуратуры города Барабинска Новосибирской области, в 1954 году переведена следователем прокуратуры Барабинского района Новосибирской области. С 1956 года трудилась в прокуратуре Камчатской области в должностях: старшего следователя Корякского национального округа, следователя прокуратуры Усть-Камчатского района, а с 1966 года – следователем прокуратуры Борского района прокуратуры Куйбышевской области. 20 лет она проработала следователем прокуратуры Брюховецкого района, 18 лет помощником прокурора.

Коллектив следственного отдела поздравил Марию Николаевну с наступающим праздником Великой Победы, пожелал крепкого здоровья, а также вручил цветы и подарки.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю