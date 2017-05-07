Начальник Новороссийского ЛО МВД России на транспорте поздравил фронтовиков – ветеранов МВД с Днем Победы

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Транспортные полицейские с цветами, подарками и теплыми словами пришли к ветеранам, которые, признались, что всегда с нетерпением ждут дорогих гостей. Двое фронтовиков - ветеранов Великой Отечественной Войны, долгие годы прослужившие в транспортной милиции Новороссийска, встретили коллег в добром здравии и с хорошим настроением, которое навеяно предстоящим праздником и парадом Победы.

Начальник Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов в своём поздравлении особо отметил, что в отделе гордятся своими героями, ведь за годы войны майоры милиции в отставке Михаил Ульянович Чипиленко и Петр Иванович Лепейко испытали все тяготы и лишения, а в мирное время продолжили служить Родине в подразделении транспортной милиции Юга России.

Председатель Общественного совета Александр Манякин вручил ветеранам письма школьников, в которых ученики одной из подшефных школ выразили свою благодарность тем, кто больше полу века назад не жалея сил, защитил от врагов родную землю. По словам Александра Манякина, нынешнее поколение знает о войне из рассказов, кинофильмов и книг, а они видели ее суровое лицо. Именно эти люди, даже в мирное время продолжили борьбу, борьбу с преступностью и противоправными проявлениями.

Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Ветераны рассказывали о наиболее ярких страницах своей военной биографии, делились воспоминаниями о службе и благодарили за оказанное внимание со стороны товарищей. В этот же день транспортные полицейские на кладбище Кабакаха почтили память товарищей – ветеранов ВОВ, не доживших до 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте