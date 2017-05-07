Более 100 молодых новороссийцев вступили в ряды юнармейцев

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Сегодня в Новороссийске на площади Героев более 100 школьников города-героя дали торжественную клятву и вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

С вступлением в «Юнармию» школьников поздравили представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие объединений, соединений и частей Новороссийского гарнизона. Юнармейцев приветствовал военно-морской деятель Российской Федерации, командующий Тихоокеанским флотом (2001—2007) адмирал Виктор Федоров.

В ходе церемонии пяти учебным заведениям были переданы знамена «Юнармии», а самим юнармейцам были вручены нагрудные знаки, подтверждающие принадлежность к организации.