Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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В канун Дня Победы представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации г. Балтийска, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, а также калининградские яхтсмены вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.

Балтийский флот в памятной церемонии представил базовый тральщик, от руководства флота участие в митинге в честь 72-летия окончания Великой Отечественной войны и в память обо всех погибших в водах Балтики моряках принял командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Александр Щербицкий.

В точке отдания воинских военные моряки Балтийского флота спустили на воду венок и почтили память павших воинов минутой молчания.

Источник: пресс-служба Балтийского флота