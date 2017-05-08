Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова возложили цветы к Братской могиле

/Общество/

В преддверии празднования Дня Победы руководство, ветераны и работники Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (Новороссийск) возложили цветы к Братской могиле и приняли участие в торжественном концерте, посвящённому Победе в Великой Отечественной Войне.

На традиционном возложении цветов к Братской могиле с участием ветеранов Новороссийска, руководства и работников ГМУ почтили память захороненных бойцов минутой молчания, возложили цветы и узнали о патриотических проектах, которые реализуются курсантами в этом учебном году.

Сразу после все участники возложения направились в актовый зал, где их ждали шоу-группа «Терра» и танцевальных коллектив «Цвет моря» Морского университета. Песни военных лет, современные тематические композиции и танцы, воспоминания о трудном Подвиге наших предков стали неотъемлемой частью праздничного концерта. В конце по традиции исполнили песню «День Победы», с первых аккордов которой все зрители встали и присоединились к выступающим.