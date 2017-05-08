Послание потомкам в 2067 год напишут юнармейцы Новороссийска и Геленджика

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Сегодня 105 ребят торжественно приняли в ряды Юнармии на площади Героев, а после мероприятия они договорились поддержать акцию «Послание потомкам 2017-2067» и написать своё послание в будущее.

В Новороссийске в рамках акции «Послание потомкам 2017-2067» на улице Советов около Городского Дома культуры установили специальные прозрачные боксы, куда своё послание в будущее может отправить любой желающий.

После праздников в штабе акции, который находится на крейсере «Михаил Кутузов» послания разберу волонтеры. Сейчас их более 6,5 тысяч. Лучшие письма попадут в заветную капсулу, которая будет погружена в море и вскрыта только в 2067 году.

- Такое внимание к акции свидетельствует о том, что тысячи неравнодушных людей хотят передать потомкам свой патриотический посыл, своё стремление учиться и работать во имя развития России, укрепления её традиций, - подчеркнул председатель организационного комитета акции "Послание потомкам" Игорь Дяченко.

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края, сопредседатель оргкомитета акции Михаил Ковалюк пояснил, что с каждым днём к акции присоединяется всё большее число гостей города-героя.

- Увидев боксы, люди интересуются нашей акцией, изъявляют желание присоединиться к ней, чему мы очень рады, - пояснил депутат. – Учитывая, что на 9 мая наш город ждёт большое количество туристов из разных городов, уверен, что желающих будет ещё больше.

Напоминаем, тем, кто хочет написать своё послание, но не имеет возможности приехать в Новороссийск, письмо можно отправить послание по электронному адресу: shkhunarovesnikov@mail.ru.