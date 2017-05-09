Курс валют
58.54
64.24
/Общество/

В Грозном построят крупнейший на юге России дельфинарий

Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что республика нашла финансирование для постройки дельфинария на территории Грозного.

На данный момент в Грозном проводится строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Грозненское море», а дельфинарий будет его частью.

Дельфинарий занимает 10 тысяч кв. метров. Вокруг бассейна будут трибуны на 500 мест. В отдельном бассейне предусмотрено проведение процедур дельфинотерапии. Также там будут детские игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых. Кроме того на территории создаются развлекательные уличные аттракционы для детей, прогулочные зоны и аллеи. Ближе к концу строительства построят семейные и экстремальные аттракционы.

Источник: Рамзан Кадыров

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Американский посол, впечатленный акцией "Бессмертный полк" в России, обратился с призывом к народам США и РФ

"Бессмертный полк" собрал под свои знамёна более миллиона человек

В Новороссийске Владимир Синяговский прошёл в составе «Бессмертного полка»

52 тысячи жителей Новороссийска приняли участие в акции «Бессмертный полк»

В городе-герое Новороссийске прошёл военный парад в честь 72-й годовщины Победы