В Грозном построят крупнейший на юге России дельфинарий

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Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что республика нашла финансирование для постройки дельфинария на территории Грозного.

На данный момент в Грозном проводится строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Грозненское море», а дельфинарий будет его частью.

Дельфинарий занимает 10 тысяч кв. метров. Вокруг бассейна будут трибуны на 500 мест. В отдельном бассейне предусмотрено проведение процедур дельфинотерапии. Также там будут детские игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых. Кроме того на территории создаются развлекательные уличные аттракционы для детей, прогулочные зоны и аллеи. Ближе к концу строительства построят семейные и экстремальные аттракционы.

Источник: Рамзан Кадыров