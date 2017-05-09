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/Общество/

В Новороссийске портрет Сталина впервые появился на официальных мероприятиях

Сегодня в Новороссийске прошёл парад в честь 72 годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сразу за боевой техникой на главную улицу Новороссийска вышли тысячи горожан с портретами своих родственников прошедших горнило войны. В Новороссийске в голове колонны «Бессмертно полка» ехали несколько ретро автомобилей украшенных флагами.

Единственное отличие от шествий прошлых лет, портрет верховного главнокомандующего красной армией. Стоит отметить, что в Краснодарском крае Новороссийск не первый город решивший восстановить историческую справедливость и отдать дань уважения верховному главнокомандующему красной армией в годы войны Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ранее мы писали про инициативу властей Белореченска, разместивших портрет Сталина на на здании районной администрации.

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Категория: Новости / Общество

Просмотров: 122 Комментариев: 2
  1. Я 09.05.2017 22:02 Ответить
    Миллиарды. Сталин истребил миллиарды. Он ... неплохого европейского художника до самоубийства довел.
  2. Дедерик 09.05.2017 21:49 Ответить
    Это деградация, а не дань уважения. Этот человек истребил миллионы, а теперь его несут в одном ряду с героями
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