В Новороссийске портрет Сталина впервые появился на официальных мероприятиях

/Общество/

Сегодня в Новороссийске прошёл парад в честь 72 годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сразу за боевой техникой на главную улицу Новороссийска вышли тысячи горожан с портретами своих родственников прошедших горнило войны. В Новороссийске в голове колонны «Бессмертно полка» ехали несколько ретро автомобилей украшенных флагами.

Единственное отличие от шествий прошлых лет, портрет верховного главнокомандующего красной армией. Стоит отметить, что в Краснодарском крае Новороссийск не первый город решивший восстановить историческую справедливость и отдать дань уважения верховному главнокомандующему красной армией в годы войны Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ранее мы писали про инициативу властей Белореченска, разместивших портрет Сталина на на здании районной администрации.