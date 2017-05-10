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/Общество/

В Армавире сотрудники следственного отдела почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сотрудники следственного отдела по городу Армавиру следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю в День Победы возложили цветы к мемориальному комплексу, открытому в память о жертвах фашизма в городе Армавире.

Кроме того, коллектив следственного отдела поздравил ветерана Великой Отечественной войны Животовского Петра Ивановича, вручил ценный подарок и цветы в честь годовщины Великой Победы.

 Руководитель отдела Максим Переверзев совместно с другими руководителями правоохранительных органов города Армавира принял участие в торжественном возложении цветов к мемориалу «Армавирцам, павшим при защите отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945», расположенном в парке «30-летия Победы» городе Армавире и в шествии «Бессмертный полк».

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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