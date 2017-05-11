Ростов приглашает на «Фестиваль Донской селедки»

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Для ростовчан донская сельдь – один из областных символов, и фестиваль является мероприятием, которым подчеркивается ее значимость. Сообщили в пресс-служба Ростова на Дону.

Гостей ждут выступления творческих коллективов, выставка, ярмарка-продажа сувениров и подделок декоративно-прикладного творчества, музыкально-развлекательная часть, дегустация блюд и, конечно, селедка.

Фестиваль может быть интересен не только любителям рыбной кухни. В первую очередь, это хороший повод для знакомства с культурой Донских казаков.

*Донская сельдь- Черноморско-азовская проходная сельдь, или черноморская сельдь (также керченская сельдь, донская сельдь, тачёк, буркун, русак) (лат. Alosa immaculata) — вид рыб семейства сельдевых отряда сельдеобразных. Обитают в Чёрном и Азовском море. Черноморско-азовскую сельдь промышляют весной и осенью во время хода. Промысел ведётся сетями и ставными неводами