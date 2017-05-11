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Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) составил рейтинг зарплатных ожиданий выпускников крупнейших вузов Кубани.

Оказалось, что выше всего свою работу оценивают выпускники Кубанского военного института – 35 000 рублей хотят получать специалисты без опыта работы.

На втором месте рейтинга - Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, выпускники которого в начале карьеры оценивают свой труд в 30 000 рублей в мес.. Третье место разделили Краснодарский университет МВД России, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова и Сочинский государственный университет. Среднее вознаграждение, которое называли в резюме выпускники этих вузов без опыта работы – 25 000 рублей. На четвертом месте в рейтинге оказался Кубанский государственный технологический университет со средней запрашиваемой зарплатой в начале карьеры – 22 000 рублей.

Выпускники других вузов в начале карьеры обычно указывали желаемую зарплату в 20 000 рублей.

Среди специалистов с опытом работы на самую большую зарплату также претендуют выпускники КВИ, на втором месте – КУ МВД, на третьем – выпускники Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Меньше всех готовы получать опытные специалисты, получившие высшее образование в Краснодарском муниципальном медицинском институте высшего сестринского образования.

Источник: hh