Протодиакон Андрей Кураев считает, что приговор ловцу покемонов отрицательно отразится на отношении к официальной церкви

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В интервью Business FM протодиакон Андрей Кураев рассказал о последствиях к которым приведет признание Руслана Соколовского виновным в оскорблении чуств верующих и назначении наказания в виде 3.5 лет лишения свободы условно.

«Это очень негативно скажется на отношении к официальной церкви со стороны молодежи, особенно екатеринбургской университетской. Понятное дело, что такого рода события напрочь перекрывают возможность хоть какой-то апологии церкви, когда говорят о ее сращивании с государством и о том, что она превращается в какое-то мстительное силовое ведомство. Это очень печально». Заявил Андрей Кураев.

Ролик "Ловим покемонов в церкви" Руслан Соколовский записал в августе 2016 года, выбрав для этого один из крупнейших храмов Екатеринбурга – Храм-на-Крови. Из заключения комплексной "психолого-лингвистическо-религиоведческо-социологическо-культурологической экспертизы" следует, что оскорблением для верующих стало то, что блогер назвал Иисуса Христа "самым редким покемоном" и посетовал, что не поймал его, а также то, что в ролике звучит песня с нецензурной лексикой, стилизованная под церковное песнопение. В ролике Соколовский отмечает, что когда он находился в церкви, ни у кого не возникло к нему претензий – "все удалось на славу, мне никто не мешал".

В своём последнем слове Соколовский заявил: "Может быть, я и идиот, но ни в коем случае не экстремист,".