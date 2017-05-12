ВЦИОМ: Кадыров в сознании россиян ассоциируется с деятельностью, направленной на развитие Чечни, повышение благосостояние народа и борьбу с терроризмом

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Глава Чеченкой Республики Рамзан Кадыров пользуется в нашем обществе большой известностью: только 6% впервые услышали его фамилию в ходе опроса, 2% - затруднились ответить, чем он им известен, тогда как большинство респондентов смогли так или иначе его охарактеризовать.

Среди ответов преобладает нейтральное определение – руководитель Чечни (70%) и положительные высказывания: человек, стабилизировавший ситуацию в регионе (5%), «добрый, хороший» (4%), «патриот» (4%) и др. Кадыров в сознании россиян ассоциируется в первую очередь с деятельностью, направленной на развитие Чечни, повышение благосостояние народа и борьбу с терроризмом/бандитизмом.

Согласно анализу компании «Медиалогия» упоминаемости главы Чечни Рамзана Кадырова в российских СМИ, за год было зафиксировано более 121 тыс. сообщений. «Пик» упоминаемости темы приходится на октябрь 2016 года. СМИ сообщали, что Рамзан Кадыров заявил, что президент Союза ММА России Федор Емельяненко поступил неправильно, раскритиковав турнир по смешанным единоборствам в Грозном, в котором имели место показательные бои с участием детей. Также СМИ сообщали, что Рамзан Кадыров в третий раз вступил в должность главы Чечни. Помимо этого, главы регионов РФ поздравили Рамзана Кадырова с 40-летним юбилеем. По итогам 2016 года Рамзан Кадыров занял второе место в медиарейтинге губернаторов, а также возглавил рейтинг губернаторов-блогеров «Медиалогии».Как показываются данные ежедневного опроса «ВЦИОМ- Спутник », симпатии россиян, что-то знающих о Рамзане Кадырове, растут: так, с 2016 по 2017 гг. доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% до 42%, доверие – с 15% до 24%, симпатию – с 16% до 23%. Среди негативных оценок наиболее часто называемый ответ набирает менее 10%. Кроме того, число безразличных к нему снизилось с 24% до 16%.

Более половины (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%, и 22% полагают, что часть его действий можно оценивать позитивно, часть – негативно.

Данные опроса комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Руководитель Чеченской Республики сегодня воспринимается большинством россиян как эффективный и патриотичный лидер, обеспечивающий безопасность и развитие своей республики в составе России. Критические стрелы в адрес Рамзана Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании».

*Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26-28 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.