В Вологде состоялся первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западу

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Девять команд представили "1С:Клубы программистов" из 7 городов России: Мурманска, Калуги, Костромы, Ухты, Шуи, Вологды и Череповца.

Всего в соревновании участвовали 70 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. За регламентом проведения Чемпионата следили 19 экспертов, которые впоследствии оценивали результаты школьников.

Задания были сложные, но интересные. Участникам было над чем подумать: школьникам было предложено написать код программы "Калькулятор", смоделировать детали сложных конструкций или написать и запустить программу для робота, который осуществляет движение по задуманному маршруту.

В результате соревнований обладателями дипломов победителей Чемпионата стали 11 ребят:

Программирование JAVA 10+

Шагин Артем- ООО "Партнер Софт", г. Шуя, Ивановская область

Программирование JAVA 14+

Белов Александр ЧОУ ДО "УЦ Консультант", г.Шуя, Ивановская область

Системное администрирование

Скшидлевский Кирилл и Чистов Андрей - Команада из ЧУ ДПО "УЦ "Мезон" г.Вологда

WEB – разработка

Кропалева Елизавета и Комарова Алена - Команада из ЧУ ДПО "УЦ "Мезон" г.Вологда

3D – моделирование и прототипирование 10+

Васильев Егор, Ермалюк Петри Сорокин Дмитрий - Команда из ООО "А-Элита", г. Вологда

3D – моделирование и прототипирование 14+

Коржавин Максим - ЧУ ДПО "УЦ "Мезон" г.Вологда

Мобильная робототехника ARDUINO 10+

Пушкин Александр и Демидов Владислав - Команада из ООО "А-Элита", г. Вологда

Мобильная робототехника ARDUINO 14+

Стулов Иван - БОУ ВО "Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского, г. Сокол

Еще 45 ребят получили дипломы за вторые и третьи места. Школьники, занявшие призовые места, получили 3D-ручки, планшеты, колонки, умные игры и другие ценные подарки от организаторов и партнеров.

Все школьники и сопровождающие преподаватели получили Дипломы об участии в Чемпионате.