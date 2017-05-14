53 тысячи жителей Новороссийска приняли участие в субботниках

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В Новороссийске подвели итоги двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка. Он проходил с 1 марта по 30 апреля.

В субботниках участвовали работники сферы услуг и ресурсоснабжающих организаций, преподаватели и учащиеся общеобразовательных учреждений, муниципальные служащие, коллективы градообразующих предприятий.

Так, сотрудники АО КТК-Р высадили в Пионерской роще 100 деревьев, покрасили забор. Их почин поддержали спортсмены футбольного клуба «Черноморец».

На Южных прудах и в Цемеской рощи горожане вместе с представителями администрации города и депутатами занимались очисткой территории от поросли и мусора, занимались высадкой новых зелёных насаждений.

Как сообщил заместитель главы муниципалитета Александр Служалый, за март - апрель удалось выполнить 97% от намеченного плана.

За время проведения двухмесячника было зачищено 24 395 тыс. кв. м русел рек, ликвидировано 102 стихийные свалки, собрано и вывезено 4 195 тонн мусора, приведено в порядок 427 653 тыс. кв.м парков и скверов; высажено 480 деревьев и цветов на площади 4 682 кв. м. На субботниках энтузиасты окрасили 36 436 погонных метров бордюров и 4 048 метров ограждений зеленых зон. Также было отремонтировано 134 памятника.

В работу по благоустройству и наведению порядка после зимнего сезона включились и владельцы частных домов. Они освежали заборы, разбивали цветники, кронировали деревья.

Основные силы в сельских округах были направлены на наведение санитарного порядка и благоустройство территорий вдоль федеральных трасс, гостевых маршрутов, парков и скверов.

По результатам двухмесячника лучшим среди внутригородских районов признан Южный, второе место досталось Центральному району, III – IV места соответственно получили Приморский и Восточный внутригородские районы.

По сельским округам самые высокие показатели у Натухаевского сельского округа, за ним следуют Раевкий и Мысхакский округа.

Глава города Игорь Дяченко выразил благодарность всем, кто принимал активное участие в двухмесячнике благоустройства и наведения санитарного порядка. «Только вместе мы можем сделать наш город ещё более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни», - подчеркнул И. Дяченко.