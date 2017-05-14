Патриарх Кирилл: Церковь мешает тотальному контролю над людьми

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нападки на церковь связаны с тем, что она мешает тотальному контролю над людьми.

«Иногда возмущается наше врожденное нравственное чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что человек ведет себя недопустимо — например, оскорбляет религиозные чувства людей, но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права. Люди массово, сознавая себя внешне свободными, становятся рабами идей, политических концепций, принятых точек зрения», — сказал патриарх.

Также он считает, что нападки на церковь вызваны, в том числе и тем, что она делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им, а «те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет», сообщает «Интерфакс» .

В Екатеринбурге 11 мая суд приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условно. Его признали виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст.148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Источник: Юга.ру