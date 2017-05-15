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В Грозном обсудили ход подготовки к проведению заседания Группы стратегического видения «Россия - исламский мир»

В Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики оргкомитет обсудил готовность к проведению в Грозном III заседания Группы стратегического видения «Россия - исламский мир», которое состоится 16-17 мая 2017 года.

В работе оргкомитета приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев, заместитель Председателя Правительства ЧР Хасан Хакимов, руководители министерств и ведомств республики.

В ходе заседания ответственные лица доложили о готовности к приему гостей.

В. Усмаев подчеркнул, что проведение форума является значимым событием не только для Чеченской Республики.

«Это очень важное мероприятие не только для России, но и для всех стран, борющихся с международным терроризмом. Мы должны  показать достижения курса нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, его роль в укреплении межнациональных отношений, поделиться опытом в борьбе против терроризма и экстремизма", - сказал он.

Свое участие в заседании Группы для обсуждения актуальных проблем международных отношений, вопросов сближения России и мусульманских государств подтвердили главы республик СКФО, Татарстана, Башкортостана, а также представители почти трех десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

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Категория: Новости / Общество

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