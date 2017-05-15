В надписи на установленном в Ростове памятнике Советскому солдату допустили ошибку

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В Ростове-на-Дону горожане обнаружили позорную ошибку на памятнике «Советскому солдату», который торжественно открыли накануне 9 мая.

Новый памятник установили перед 9 мая на Кумженском мемориале.

Фото надписи на постаменте памятника появились в соцсетях. В надписи на памятнике «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в слове «героически» пропущена буква «и».

Этот инцидент вызвал в сети бурную реакцию жителей города.

Высота скульптурной композиции — более пяти метров: три метра — фигура солдата, более метра — постамент и около метра — пилон. Общий вес памятника составляет шесть тонн. В руках воин сжимает автомат. Скульптуру доставили в Ростов из Подмосковья на грузовиках. Инициатором ее изготовления стало Российское военно-историческое общество в городе Москве.

Во время Великой Отечественной войны на территории Кумженской рощи шли ожесточенные бои. В 1983 году здесь был сооружен мемориальный комплекс. На братской могиле предают земле останки, найденные донскими поисковыми отрядами.

Источник: Вечерний Ростов