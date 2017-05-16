Игорь Кондратьев: Жить за городом должно быть удобно

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Участник праймериз на выборы в Законодательное собрание Краснодарского края Игорь Кондратьев, человек более 20 лет отдавший службе в таможенных органах. В недавнем прошлом первый заместитель начальника Новороссийской таможни. поделился с нашей редакцией видением основных проблем избирательного округа №27 и путей их решения.

Округ в котором я иду на праймериз можно разделить на город это Анапа и сельские поселения. Есть проблемы общие, но есть и серьезные отличия. В дебатах прошедших в Натухаевской говорили о образовании и социально-культурной сфере. Тут всё понятно. Недостаток финансирования, как результат кадровый голод, переполненные школы, убогий вид многих центров культмассовой работы. Причем деньги выделяются, но эффективность их использования крайне мала. Зачастую краевые вливания равномерно «размазывают» по округу в итоге мы получаем множество клубов и ДК в аппаратурой в разрушенном здании или отремонтированное здание без аппаратуры и транспорта. Я думаю, стоит работать комплексно. В этом квартале довели до ума один ДК или школу. В следующем еще один. И не надо думать, что на нас обидятся избиратели. Жители Кубани, люди хозяйственные и понимают, что если что то делать, то делать основательно, а не красить покосившийся забор.

Еще одна беда Анапы это дороги. Прямо скажем, по Анапе не видно, что в городе есть генеральный план. Как итог, гостиницы, клубы и т. д. без парковок и подъездных путей.

Я реалист и понимаю, что мини гостиница не вытянет парковку на 20-30 машин. Стоимость земли в Анапе крайне высокая. Поэтому стоит серьезно просчитать строительство перехватывающих стоянок. Двух, трех этажный паркинг будет забирать на себя автотранспорт гостей. Перед гостиницей стоянка 15-20 минут. Тоже самое с жилыми районами. Случись беда и в половину наших микрорайонов пожарные просто не доедут.

Коммунальная сфера. Рядом с некоторыми «здравницами» даже стоять невозможно. Жуткий запах канализации просто сбивает с ног. Краевая власть должна руками и ногами давить на различные гос....контроли и «заставлять» принимать самые жесткие меры к нарушителям санитарных правил. Да это рабочие места. Да это головная боль местной власти, куда расселить отдыхающих. Но лучше мы расселим три десятка туристов, чем будем ликвидировать вспышку кишечной инфекции или гепатитов. Закрытие гостиниц ударит по имиджу Анапы. Но, не приведи Господь холера, уничтожит имидж всех курортов Краснодарского края. А текущая в ливнёвки канализация это приглашение всем средневековым болячкам. Не можем закрыть, надо публиковать перечни гостиниц в которых нет канализации. На официальном сайте, списком. Отели Анапы с удобствами «во дворе»! Турист должен знать, куда он едет. Тоже стоит сделать и Новороссийску. Многие попав в этот список отыщут средства на подключение к центральной канализации.

Перейдем к сельским районам. Во первых это досуг. Семечки и посиделки у калитки выглядят умилительно, одна проблема молодых и не молодых такой отдых уже не устраивает. Во вторых это транспорт. Неоднократно разговаривал с жителями посёлков которые переезжают в город так как не могут найти работу с подходящим графиком. По меркам любого крупного города, Анапа, Натухаевская и Новороссийск практически один город. Организовав нормальную работу общественного транспорта, мы дадим людям возможность выбирать место работы. Жить в поселке или станице станет престижно. Свой дом, газон, место для шашлыков и возможность выбирать место работы в любом из двух больших городов края. Жить за городом должно быть удобно.

Продолжение следует.

