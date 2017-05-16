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/Общество/

В Белореченском районе обнаружена незаконная свалка отходов

При проведении внеплановой выездной проверки инспектора земельного надзора Управления Россельхознадзора обнаружили на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Белореченском районе свалку твердых бытовых отходов.

Площадь участка 0,02 га не используется для сельскохозяйственного производства, захламлена твёрдыми коммунальными отходами, строительными отходами  и мусором.

По факту нарушения земельного законодательства составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Вынесено постановление на общую сумму 20 000 рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Общество

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